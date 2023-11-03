مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيينات فى الجيش بعد أشهر من عرقلتها

وكالات

أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكى، الخميس، 3 تعيينات في مناصب قيادية للجيش، وذلك في 3 جلسات تصويت منفصلة، فيما تحاول الأغلبية الديمقراطية التصديق على مئات التعيينات بوزارة الدفاع (البنتاجون) التي يعرقلها السناتور الجمهورى تومى توبرفيل منذ أشهر.

وصادق المجلس على تعيين ليزا فرانشيتى، لتصبح أول امرأة تقود البحرية الأمريكية، بعدما حصلت على موافقة 95 صوتاً، مقابل معارضة صوت واحد. وبهذا القرار أصبحت عضواً في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وهو ما يشكل سابقة، إذ لم تشغل أي امرأة على الإطلاق عضوية أعلى مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة.

واختار الرئيس الأميركي جو بايدن، في يوليو، فرانشيتي لتقود سلاح البحرية، إذ تشغل منصب القائم بأعمال قائد العمليات البحرية منذ أغسطس، وتسبَّب السناتور الجمهوري تومي توبرفيل في تأخير تعيينها، احتجاجاً على سياسة البنتاجون المتعلقة بإجهاض العسكريات.