لو ابنك بيلعب رياضة.. 9 إصابات ممكن يتعرض لها.. اعرفيها وتجنبيها

كتبت نهير عبد النبى

الرياضة علاج وصحة ووقاية، فينصح دائمًا الأمهات بتشجيع أبنائهن على ممارسة التمارين الرياضية لتحسين صحتهم ومناعتهم ولكن أثناء التمارين الرياضية قد يتعرض الأطفال لبعض الإصابات الشائعة والتي تحدث بشكل متكرر أثناء ممارسة الرياضة إذا كنت تمارس رياضة ما، فإن فهم الإصابات التي من المحتمل أن تحدث نتيجة لهذه الرياضة يمكن أن يساعدك على تجنبها حتى تتمكن من الاستمرار في اللعب لفترة أطول

وحسب ما ذكره موقع medicinenet فأن أبرز الإصابات التي تصيب اللاعبين هي

1: سلالة الورك المثنية

سلالة الورك المثنية هي إصابة في عضلات الورك، الرياضيون الذين يركضون، يقفزون، ويمارسون ركلات عالية في الركبة يكونون عرضة لسلالات عضلات الورك. سلالة الورك المثنية هي إصابة شائعة لدى لاعبي كرة القدم والراقصين ولاعبي كرة القدم وراكبي الدراجات. يمكن أن تشمل أعراض إجهاد الورك ما يلي:

-ألم مفاجئ في الورك يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد

-ألم عند رفع ساقك إلى صدرك أو شد عضلات الورك

-تشنجات عضلية في الورك أو الفخذ عند المشي أو الجري

-كدمات أو ألم أو تورم في منطقة الورك أو الفخذ

2:تمزق الرباط الصليبي الأمامي

تعتبر إصابات الركبة من أكثر أنواع الإصابات الرياضية شيوعًا. يمتد الرباط الصليبي الأمامي (ACL) قطريًا في منتصف ركبتك. فهو يحافظ على ثبات عظام ساقك السفلية ويمنح ركبتك الثبات. تعد هذه الإصابة الرياضية أكثر شيوعًا في الألعاب الرياضية مثل كرة القدم وكرة القدم وكرة السلة. يمكن أن يحدث عندما:

-توقف فجأة

-التباطؤ أثناء الجري

-الهبوط بشكل غير صحيح بعد القفز

-تغيير الاتجاه فجأة

-الاصطدام المباشر بشيء أو بشخص ما

مع تمزق الرباط الصليبي الأمامي، قد تتخلى ركبتك عنك، وقد تسمع صوت فرقعة. تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

-عدم الراحة أثناء المشي

-الانزعاج والحنان على طول الخط المشترك

-الألم والتورم

-فقدان النطاق الكامل لحركة ركبتك

3:ارتجاج في المخ

الارتجاج هو إصابة دماغية رضحية (TBI) تحدث عندما يتحرك الرأس ذهابًا وإيابًا بسرعة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى كدمة دماغك، أو تمزق الأوعية الدموية، أو إصابة الأعصاب. قد تظهر عليك الأعراض على الفور، لكن بعضها قد لا يظهر لعدة ساعات أو أيام بعد ذلك. يمكن أن تحدث الارتجاجات في الألعاب الرياضية التالية:

-كرة القدم، أثناء التدخلات

-كرة القدم، عندما تضرب الكرة برأسك

-الهوكي، عندما يتم فحصك على الألواح

-التزلج يقع

-سقوط الدراجات

-التزلج على الجليد أو الاصطدامات التزلج

يمكن أن تشمل أعراض الارتجاج ما يلي:

-صداع

-الضغط في رأسك

-الغثيان أو القيء

-دوخة

--عدم وضوح الرؤية

الانزعاج من الضوء أو الضوضاء

-ارتباك

-التباطؤ

4:سحب الفخذ

في حالة شد أو شد الفخذ، تتمدد إحدى عضلات الفخذ الداخلية أو تصاب أو تتمزق يعد سحب الفخذ أمرًا شائعًا في الألعاب الرياضية التي تقوم فيها بالركض السريع أو تغيير الاتجاه فجأة، مثل:

سباقات المضمار والميدان، وخاصة سباقات الحواجز والقفز الطويل

-كرة سلة

-كرة القدم

-الهوكي

-التزحلق

5:جبائر شين

تنجم جبائر قصبة الساق عن التهاب حول العضلات أو الأوتار أو عظم أسفل ساقك، يحدث الألم عادةً على طول الحافة الداخلية لعظم الساق. غالبًا ما تحدث جبائر قصبة الساق أثناء الجري، ولكن يمكن أن تحدث بسبب أي نشاط بدني قوي. من المحتمل حدوثها بشكل خاص إذا كنت تبدأ نشاطًا بدنيًا جديدًا. تشمل أعراض جبائر شين ما يلي:

-ألم على طول حافة عظم الساق قد يكون حادًا أو باهتًا وخفقانًا

-الألم الذي يزداد سوءًا عند لمس المنطقة

-تورم

-الألم الذي يحدث أثناء أو بعد التمرين

5:التواء في الكاحل

يحدث التواء الكاحل عندما تتمدد الأربطة التي تدعم كاحلك كثيرًا أو تتمزق. تحدث معظم حالات الالتواء في الكاحل عندما تنحرف قدمك إلى الداخل كثيرًا. تشكل الالتواءات في الكاحل 25 بالمائة من جميع الإصابات الرياضية. عادةً ما تشفى في غضون 4 إلى 6 أسابيع، لكن الالتواءات الشديدة قد تستغرق وقتًا أطول للشفاء. يمكن أن تشمل أعراض التواء الكاحل ما يلي:

-ألم

-وجع

-صعوبة في المشي

-تورم

-كدمات

6:شد في اوتار الركبة

إجهاد أوتار الركبة هو عضلة مشدودة في الجزء الخلفي من الفخذ. غالبًا ما تحدث سلالات أوتار الركبة في الألعاب الرياضية التي تتطلب الكثير من الركض، مثل سباقات المضمار وكرة القدم وكرة السلة. وهي تحدث في كثير من الأحيان عند الرياضيين المراهقين لأن عظامهم قد تنمو بشكل أسرع من عضلاتهم. هذا النمو غير المتكافئ يشد العضلات. قد تنتج إصابة في أوتار الركبة:

-ألم مفاجئ وحاد في الجزء الخلفي من فخذك

-تورم في الساعات القليلة الأولى بعد الإصابة

-كدمة في الجزء الخلفي من ساقك تحت الركبة

-ضعف في اوتار الركبة

7:الكوع الدوري الصغير

يحدث هذا عادة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 15 عامًا ولكن يمكن أن يحدث عند الأطفال حتى عمر 17 عامًا. الكوع الدوري الصغير هو إصابة في لوحة النمو. ويحدث عند الأطفال لأن لوحة النمو أضعف بكثير من الأربطة والعضلات عند الأطفال. بمجرد اندماج لوحة النمو، تصبح إصابات العضلات والأربطة أكثر شيوعًا.

تشمل أعراض مرفق الدوري الصغير الألم والتورم في الجزء الداخلي من المرفق. تبدأ الأعراض عادةً بشكل تدريجي، ولكن في بعض الأحيان يتم الشعور بالفرقعة. قد تظهر الأعراض في البداية فقط عند الرمي، لكنها قد تتطور إلى درجة أن أي نوع من الرمي يسبب الألم.

8:إصابة الكفة المدورة

إصابة الكفة المدورة هي إصابة شائعة ناجمة عن الإفراط في الاستخدام وترتبط بالرياضات التي تتطلب أنشطة الذراع العلوية مثل التنس والبيسبول وكرة السلة والجولف والسباحة.

إصابة الكفة المدورة هي إصابة شائعة ناجمة عن الإفراط في الاستخدام وترتبط بالرياضات التي تتطلب أنشطة الذراع العلوية مثل التنس والبيسبول وكرة السلة والجولف والسباحة. يمكن أن تحدث أيضًا نتيجة السقوط أو الاصطدامات في الألعاب الرياضية مثل كرة القدم أو اللاكروس أو هوكي الجليد. يمكن أن تشمل أعراض إصابة الكفة المدورة ما يلي:

-ألم في كتفك مع حركة ذراعك

-ألم مؤلم في الليل وبعد استخدام كتفك

-ضعف في الأنشطة المرفوعة

-صعوبة في النوم بسبب الألم

-النقر أو ظهرت في كتفك

-حركة محدودة لكتفك بسبب الألم أو الضعف

9:متلازمة رضفة الفخذ

متلازمة رضفة الفخذ هي ألم حول الرضفة يحدث غالبًا عند الرياضيين، وخاصة العدائين ولاعبي القفز. يمكن أن يكون سببه زيادة مفاجئة في مدة أو شدة التمرين. قد يكون لمتلازمة رضفة الفخذ أي من الأعراض التالية:

-ألم خفيف ومؤلم في الجزء الأمامي من ركبتك

-الألم أثناء التمارين أو الأنشطة التي تتطلب ثني الركبة

-ألم في مقدمة ركبتك بعد الجلوس لفترة طويلة

-فرقعة أو طقطقة في ركبتك أثناء الاستخدام أو بعد الجلوس