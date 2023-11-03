وجاء في بيان صادر عن الخارجية الكندية: "لقد أبلغنا الكنديين في لبنان أنه إذا اشتدت حدة النزاع المسلح في البلاد، فقد يؤثر ذلك على قدرتهم على مغادرة البلاد بالوسائل التجارية"، مضيفة "لا ينبغي للكنديين الاعتماد على حكومة كندا للمساعدة في المغادرة أو الإخلاء.

أفضل وقت لمغادرة بلد ما هو قبل الأزمة إذا كان ذلك ممكنًا. يجب عليهم المغادرة بالوسائل التجارية الآن إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأمان".

وهذا التحذير هو أحدث تذكير من أوتاوا للعدد المتزايد من الكنديين المسجلين في لبنان بأن عمليات إجلاء المدنيين بمساعدة الحكومة أمر "نادر" وأنه لا ينبغي للمواطنين الاعتماد على الحكومة الفيدرالية للحصول على المساعدة.