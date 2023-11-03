قسم الأبحاث بالطب العلاجى بـ"صحة كفر الشيخ" يشارك ويفوز بالمركز الأول عالميا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الدكتور محمود العطار، مدير قسم الأبحاث بمديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ، شارك ضمن فريق مصري من وزارة الصحة فى مسابقة للأبحاث نظمتها الجمعية الأوروبية للرعاية المركزة، بعنوان" تأثير الإجهاد لدى مقدمي الرعاية الصحية على سلامة المرضى وجودة الرعاية في المنشآت الصحية".

وقال الدكتور عبدالرحمن سرحان، مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ، إن الفريق المصري المشارك في هذه المسابقة العالمية، قد فاز بالمركز الأول، وسط إشادة كبيرة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال بأعضاء الفريق الطبي المصري المشاركين في المسابقة.

وأضاف مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ، أن الفوز يأتي انطلاقاً من توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالاستثمار في العنصر البشري، كما أن هذا الفوز يعد ثمرة لبرنامج التدريب على الأبحاث العلمية برعاية الدكتور إيهاب كمال، المشرف العام على أكاديمية الأميرة فاطمة، وبدعم كبير من الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.



جانب من مشاركة صحة كفر الشيخ بالمسابقة