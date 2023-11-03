فوائد القرنفل للصحة والجسم منها مقاومة الالتهابات

كتبت مروة محمود الياس

القرنفل أحد أهم أنواع التوابل التى تستخدم على نطاق الصحة ومعالجة المشكلات المرضية، ووفقا لتقرير نشره موقع verywellhealth فقد ارتبط القرنفل بصحة الفم والأسنان، وفوائد القرنفل عديدة للصحة والجسم.

فوائد القرنفل وفقا للتقرير فإن فوائد القرنفل عديدة ومتشعبة، فمنها أنه يساعد على تخفيف آلام ووجع الاسنان لذلك يدخل فى تصنيع جل الاسنان لتخدير الالام، فضلا عن أنه يساعد على تقليل البكتيريا فى الفم نظرا لخصائصه الهامة لتنظيف الأسنان ومنع تكون المزيد من البكتيريا المسببة وفقا للتقرير فإن فوائد القرنفل عديدة ومتشعبة، فمنها أنه يساعد على تخفيف آلام ووجع الاسنان لذلك يدخل فى تصنيع جل الاسنان لتخدير الالام، فضلا عن أنه يساعد على تقليل البكتيريا فى الفم نظرا لخصائصه الهامة لتنظيف الأسنان ومنع تكون المزيد من البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة واللسان وغيرها من أمراض الفم المزعجة.

ووفقا للتقرير فإن أبرز فوائد القرنفل تكمن فى أنه وجدت الدراسات أنه يساعد على خفض نسب السكر فى الدم، وهو ما يعد استخداما مفيدا وهاما، وربطت الدراسات أيضا بين القرنفل وبين فعاليته فى علاج السرطان، والوقاية منه أيضا، ومن أبرز فوائد القرنفل أنه يساعد على تقليل الحكه والرغبة فى الهرش.

من أبرز فوائد القرنفل أيضا أنه يعزز من مقاومة الالتهابات فى الجسم لأنه غنى بمضادات الأكسدة الصحية والفعالة، لأنه يقوم انتاج الجسم للجذور الحرة ويساعد على التخلص من الالتهابات المختلفة فضلا عن أنه يعزز من فكرة الحفاظ على الحسم والشباب والنضارة، وحماية الجلد ايضا، فالقرنفل يعزز من نضارة الفم والوجه والبشرة ومهم للجسم والصحة سواء فى الاغراض التجميلية أو الاغراض العلاجية أو فى إضافته إلى الطعام أو الشراب.

ومن أبرز فوائد القرنفل أيضا أنه يساعد على تحسين حالة التنفس فى كثير من الأحيان ، بمعنى أن استنشاق بخاره يساعد على فتح الممرات الأنفية التى يعانى من انسدادها من يصاب بنزلات البرد والانفلونزا أو أصحاب أمراض الجيوب الأنفية واحتقان الانف، فالقرنفل وبخاره يساعدان هنا على فتح الأنف وتحسين حالة التنفس بشكل عام.