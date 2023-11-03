ودعا العمال الموريتانيون -خلال الفعالية التي حضرها السفير الفلسطيني في نواكشوط- إلى وقف العدوان الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون.

من جانبه، دعا الكوري عبد المولى الأمين العام لاتحاد العمال في موريتانيا -في كلمته- إلى الوقف الفوري للعدوان الوحشي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية.

وأعرب عن تضامن العمال الموريتانيين مع الأخوة الفلسطنيين في هذه المحنة العظيمة وبالخصوص العمال الفلسطينيين الذين تعطلت أعمالهم ويأتيهم الموت من كل مكان، مؤكدا ضرورة إطلاق سراح العمال الفلسطنين الذين تحتجزهم قوات الاحتلال.

من جهته، شكر السفير الفلسطيني محمد سعيد الأسعد، موريتانيا حكومة وشعبًا، مشيدًا بموقف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من القضية الفلسطنية.

وأشار إلى أن الاحتلال الغاشم يستهدف كل شيء في غزة، إلا أن صمود الغزاويين ظل عقبة كئود في وجه مخططات الاحتلال وآلة بطشه.

وتتزامن التظاهرة العمالية مع وقفات تضامنية أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط ينظمها موريتانيون بشكل شبه يومي ويطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.