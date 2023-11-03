اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 07:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عضو اللجنة العليا للمبادرات: توحيد بروتوكولات علاج مرضى الأورام بجميع المحافظات

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 05:47 م
عضو اللجنة العليا للمبادرات: توحيد بروتوكولات علاج مرضى الأورام بجميع المحافظات الدكتور ايهاب كمال الدكتورة لبنى عز العرب خلال المؤتمر
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إيهاب كمال عضو اللجنة العليا للمبادرات الرئاسية للأورام، مستشار وزير الصحة للتعليم الطبى، خلال جلسة خاصة عن المبادرات الرئاسية بمؤتمر طب عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تم التوعية بالكشف المبكر عن الأورام، ونعمل على توحيد بروتوكولات علاج مرضى السرطان بجميع المحافظات لتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى فى أى مكان فى مصر.

 وقال، إنه تم استعراض الأدوية الجديدة التى سيتم طرحها لعلاج مريض السرطان بالمبادرات الرئاسية، ومردود المبادرات الرئاسية لفيروس سى خلال عام 2017 و2018 وتأثيرها على المجتمع، ودور مقدمى الخدمة الصحية فى المبادرات، موضحا إنه من الأهمية تضافر جميع الجهود، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية خلقت قاعدة بيانات كبيرة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لمعرفة مدى احتياجاتنا الطبية.

وأوضح، أن هناك عدة أدوية بيولوجية للأورام وأدوية موجهة تم إدخالها فى منظومة التأمين الصحى ونفقة الدولة، مشيرا إلى أننا نعمل على تطوير الرعاية الطبية وتطوير المستشفيات.

وأكد، أن المبادرات الرئاسية أعادت الثقة بين المريض ومقدمى الخدمة الطبية، سواء فى وزارة الصحة أو فى المستشفيات الجامعية.

 







المبادرات الرئاسية

فيروس سى

100 مليون صحة

الكشف المبكر للاورام

توحيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة