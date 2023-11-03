عضو اللجنة العليا للمبادرات: توحيد بروتوكولات علاج مرضى الأورام بجميع المحافظات

قال الدكتور إيهاب كمال عضو اللجنة العليا للمبادرات الرئاسية للأورام، مستشار وزير الصحة للتعليم الطبى، خلال جلسة خاصة عن المبادرات الرئاسية بمؤتمر طب عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تم التوعية بالكشف المبكر عن الأورام، ونعمل على توحيد بروتوكولات علاج مرضى السرطان بجميع المحافظات لتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى فى أى مكان فى مصر.

وقال، إنه تم استعراض الأدوية الجديدة التى سيتم طرحها لعلاج مريض السرطان بالمبادرات الرئاسية، ومردود المبادرات الرئاسية لفيروس سى خلال عام 2017 و2018 وتأثيرها على المجتمع، ودور مقدمى الخدمة الصحية فى المبادرات، موضحا إنه من الأهمية تضافر جميع الجهود، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية خلقت قاعدة بيانات كبيرة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لمعرفة مدى احتياجاتنا الطبية.

وأوضح، أن هناك عدة أدوية بيولوجية للأورام وأدوية موجهة تم إدخالها فى منظومة التأمين الصحى ونفقة الدولة، مشيرا إلى أننا نعمل على تطوير الرعاية الطبية وتطوير المستشفيات.

وأكد، أن المبادرات الرئاسية أعادت الثقة بين المريض ومقدمى الخدمة الطبية، سواء فى وزارة الصحة أو فى المستشفيات الجامعية.