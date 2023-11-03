طلاب كلية الإعلام يحصدون المراكز الأولى فى دورى المعلومات بجامعة المنوفية

حصدت كلية الإعلام المراكز الأولى فى دورى المعلومات التي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب على مستوى جامعة المنوفية ، حيث حصلت الطالبة ملك أسامة الشيخ مركز اول في الشعر والالقاء.

وفى دوري المعلومات العلمية حصد طلاب على المركز الثانى وهم امل احمد عبد الحليم فرقة رابعة وشهد على فؤاد جعفر فرقة ثانية وميسون محمد بركات فرقة تانية وعلي صبحي الجمل فرقة تانية.

وحصد الطلاب على المركز تالت على في دوري المعلومات بنظام الفرق في المجالات الأدب والتاريخ والفنون الرياضة الجغرافيا والعلوم وأسماء الطلاب هم، أمل أحمد عبد الحليم الفرقة الرابعة ورنا علاء فرقة تانية وميسون محمد بركات فرقة تانية.

وتتقدم الدكتورة ندية القاضى عميد الكلية بالتهنئة للطلاب الفائزين متمنية لهم ولجميع الطلاب التوفيق مقدمة الدعم الكامل لهم لأهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية بإشراف، عبد العزيز الشيخ مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية ومسئولى الأنشطة الطلابية، منال نور الدين، سمر عبد العزيز، ولاء كمال.