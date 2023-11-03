طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى تسجل 19 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، حالة من الطقس المعتدل في درجات الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 29 والصغرى تسجل 19 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24.



حالة الطقس في الإسكندرية



طقس الإسكندرية اليوم ودرجات. الحرارة



طقس الإسكندرية ودرجات اليوم



