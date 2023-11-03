اليوم السابع
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ضبط طن فول سودانى غير محتفظ بخواصه الطبيعية فى بنها بالقليوبية.. صور

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:33 م
ضبط طن فول سودانى غير محتفظ بخواصه الطبيعية فى بنها بالقليوبية.. صور جانب من الحملة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شن مكتب مراقبة الأغذية ببنها، التابع لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، حملة تفتيشية على أحد المنشآت الغذائية، وذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 40 شيكارة فول سوداني، بوزن 25 كجم للشيكارة الواحدة، ما يعادل طن فول سوداني غير محتفظ بخواصه الطبيعية، كمًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة، وتوصية الجهات المعنية بغلق المنشأة لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وكشفت المديرية، أنه جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحملة أحمد جاد مراقب أول الاغذية ببنها، ومفتشي الاغذية السيد سيد أحمد، وأحمد قايتباي، ومصطفى عزب، وعلي البحيري.

 

الفول السوداني
الفول السوداني

 

جانب من المضبوطات بالحملة
جانب من المضبوطات بالحملة

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 

عدم أدمية المصنع
عدم أدمية المصنع

 







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صحة القليوبية

الرقابة على الأغذية

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