صحيفة برازيلية: مقتل 27 صحفيا فلسطينيا في غزة آخرهم محمد أبو حطب

فاطمة شوقى

قالت صحيفة فولها دى ساو باولو البرازيلية إنه وقتل ما لا يقل عن 27 صحفيا فلسطينيا في قطاع غزة منذ بداية الحرب على يد الإسرائيليين ، والذى كان آخرهم مراسل التليفزيون الفلسطيني محمد أبو حطب في قصف إسرائيلى على منزله.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد أبو حطب استشهد مع أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزله في خان يونس، الذى أدى الى 11 قتيلا .

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 9000 شخص، معظمهم من المدنيين.

في هذا السياق، طالب الاتحاد الدولي الصحفيين الميدانيين في القطاع باتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء معدات السلامة المهنية وعدم الذهاب للتغطيات من دونها.

وبحسب مسؤول مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود جوناثان داغر، فإن الصحفيين الذين يغطون الأحداث الجارية في غزة ميدانيا، يتعرضون إلى تضييق للخناق ومحاولات لثنيهم عن القيام بعملهم، تبلغ أحيانا حد القتل، كما حدث لعشرة منهم.

إلى جانب المخاطر الخطيرة للغاية المتمثلة في إطلاق النار والغارات الجوية، فإن هذا الصراع يحفز أيضًا الاعتداءات على الصحفيين خارج الخطوط الأمامية، وفي هذا السياق، توصلت الأبحاث التي قامت بها لجنة حماية الصحفيين إلى وقوع أكثر من 10 حوادث اعتداءات واعتقالات وتهديدات وهجمات إلكترونية وفرض رقابة على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة والضفة الغربية.