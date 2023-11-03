اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة بالمسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 09:37 ص
سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة بالمسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة صلاة الجمعة في رحاب الأقصى- أرشيفية
وكالات

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فرضت قيودا مشددة في القدس والمسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة.

وفي اليوم الـ28 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي القطاع، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء التوغل البري إلى 24.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9159 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح.

 

 

 







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