زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب اليونان

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم اليونان، على عمق 10 كلم.
وأفاد المرصد الوطني لمعهد أثينا الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 7 كلم من جزيرة إيفيا اليونانية.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال حتى الآن.
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ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم اليونان، على عمق 10 كلم.
وأفاد المرصد الوطني لمعهد أثينا الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 7 كلم من جزيرة إيفيا اليونانية.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال حتى الآن.
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