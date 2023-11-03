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زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب اليونان

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 12:37 م
زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب اليونان مقياس ريختر
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم اليونان، على عمق 10 كلم.

وأفاد المرصد الوطني لمعهد أثينا الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 7 كلم من جزيرة إيفيا اليونانية.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال حتى الآن.

 







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