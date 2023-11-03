زراعة 4400 شجرة فى منطقة شق الثعبان بالقاهرة لمواجهة تلوث الهواء

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور مصطفى مراد رئيس برنامج الإدارة المركزية لجودة ونوعية الهواء، أنه تم البدء في زراعة 4400 شجرة بمنطقة شق الثعبان في محافظة القاهرة، ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة، والتي تتضمن تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق.

وأوضح مراد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المشروع يستهدف زراعة أكثر من 4400 شجرة تم اختيارها والأنواع الملائمة لكل منطقة، والتى تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات، للمساهمة فى امتصاص 7طن يومياً من ثاني اكسيد الكربون، وبمعدل ٢،٧ مليون طن سنويا، وجارى استكمال الأعمال بالمنطقة خلال الفترة القادمة.