دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الكشافة فى بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بمركز شباب الكراكات بإدارة شباب بيلا بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب "الكوم الطويل، وكوم الحجنة، والكراكات، وأبو قطفة".

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات " الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر".