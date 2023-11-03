اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 07:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الكشافة فى بيلا بكفر الشيخ

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 06:42 م
دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الكشافة فى بيلا بكفر الشيخ دورة تدريبية عن الاسعافات الأولي لفرق الكشافة
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بمركز شباب الكراكات بإدارة شباب بيلا بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب "الكوم الطويل، وكوم الحجنة، والكراكات، وأبو قطفة".

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات " الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر".







كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

اسعافات أوليه

وزارة الشباب والرياضة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة