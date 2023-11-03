درونز أمريكية تحلق فوق غزة للبحث عن الأسرى.. ومسئول: ليس لديها مهام هجومية

كتبت : نهال أبو السعود

تحلق طائرات أمريكية بدون طيار فوق غزة لمساعدة إسرائيل، حيث تجمع معلومات استخباراتية عن مكان الأسري المحتجزين من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية داخل القطاع، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال مسؤول أمريكي ، إن الولايات المتحدة تنفذ رحلات استطلاعية بطائرات مسيرة في سماء غزة بحثا عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس وأضاف إن الولايات المتحدة تشغل المسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الرهائن.

وفقا للتقرير، يجري تنفيذ الرحلات الاستطلاعية للطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع، وأكد مسئول بالبنتاجون أن الطائرات بدون طيار فوق غزة غير مسلحة ولا تدعم أنشطة إسرائيل الهجومية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن عشرة أميركيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة، ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وتأتي الأخبار في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، وهي زيارته الثانية منذ بدء الحرب. وقبل مغادرته، قال بلينكن إن التركيز الرئيسي لجولته سيكون تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة.

الطائرات من طراز MQ-9 Reapers وتشغلها قوات العمليات الخاصة الأمريكية وتم رصدها لأول مرة يوم السبت على موقع Flightradar24، وهو موقع لتتبع الرحلات يمكن الوصول إليه بشكل عام، على الرغم من أن مسؤولي البنتاجون قالوا إن الطائرة كانت نشطة في المنطقة منذ الأيام التي تلت هجمات تحديدا في 11 أكتوبر.

وبينما تقوم إسرائيل بشكل متكرر بطلعات استطلاعية فوق غزة، قال مسؤولو دفاع أمريكيون في البنتاجون إنه يعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها طائرات أمريكية بدون طيار بمهام فوق غزة.