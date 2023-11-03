حملات بالمحافظات للتأكد من الالتزام بأسعار البنزين المعلنة وتعريفات الركوب

المحافظات - محمد سليمان وصبرى غانم وإبراهيم سالم وشريف الديب وجاكلين منير وصلاح المسن

قامت عدد من المحافظات اليوم بحملات على محطات البنزين للتأكد من أسعار البنزين بعد زيادة أسعارها والتزام المحطات بالسعر المعلن مع ثبات أسعار السولار، إلى جانب حملات على المواقف للتأكد من ثبات تعريفة الجرة وعدم زيادتها بعد ثبات سعر السولار .

ففى محافظة أسوان كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة ، وأيضاً عدم زيادة تعريفة الأجرة ، والعمل بالتعريفية الحالية كما هى لسيارات النقل الجماعى والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ، وكذا سيارات التاكسى ، وذلك لعدم وجود أي زيادة فى أسعار السولار ، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإبقاء على أسعار السولار كما هى حرصاً من رئيس الجمهورية على التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية ، وألا يكون له تأثير فى حركة السوق والبيع والشراء ، والإكتفاء بزيادة وتحريك أسعار البنزين فقط .

ووجه الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين ، والجهات المعنية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين .

وأكد محافظ أسوان على أنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 ، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 .

الجدير بالذكر بأنه قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ، إعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 ، ليصبح 10 جنيهات للتر البنزين 80 ، و 11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى ، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر .

أما محافظة الدقهلية شهدت متابعة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لمتابعة عدم التغيير في تعريفة الركوب، وأن التعريفة لم تتغير بزيادة سعر البنزين، لثبوت سعر السولار.

وشهدت محطات الوقود والمواقف بمجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ بـ 14 مدينة، جولات متعددة لرؤساء المدن، لمتابعة انتظام العمل بها، ومدى التزام السائقين بالتعريفة الثابتة التي لم تتغير، إضافة لتوفير الوقود بمحطات الوقود بالمراكز والمدن والقرى. وكانت وزارة البترول أصدرت بيانا أعلنت فيه قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم 3 نوفمبر 2023،لتصبح كالآتي، 10 جنيه للتر البنزين 80 و 11.50جنيه للتر البنزين 92 و 12.50جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر. وأضاف البيان، جاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.

الهدوء يسود مواقف كفر الشيخ



هدوء بمواقف كفر الشيخ ومتابعة من رؤساء المدن



هدوء بمواقف كفر الشيخ



ومن جانبها أعلنت الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك أنه لازيادة فى أسعار تعريفة الركوب وأعلنت الشبكة عن أرقام للبلاغات ضد السائقين الذين يرفعون تعريفة الركوب.

وتابع رؤساء المراكز والمدن والاحياء مع فريق رصد من الشبكة الوطنية للطوارئ ومكتب متابعة المحافظ ومسئولى المواقف ومديرية التموين ومباحث المرور فى المواقف العمومية والفرعية بالمحافظة والمراكز والمدن ثبات تعريفة الركوب دون زيادتها وذلك بالتزامن مع تحريك أسعار البنزين والتى تطبق من صباح اليوم الجمعة.





















كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علي ثبات الأجرة التعريفية لكافة سيارات الأجرة علي مستوي المحافظة ، وعلي الفور كلف كلا السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، و المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، بالمرور علي كافة المواقف العمومية للتأكد من ثبات الأجرة التعريفية ، والمرور علي كافة محطات تموين السيارات للتأكد من حسن سير صرف المنتجات البتروليه وفقا للاسعار الجديده وكذا اجراء الجرد الفعلي للمحطات ، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة كافة مواقف السيارات العمومية والتأكد من ثبات الأجرة التعريفية بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار المحروقات والمرور علي محطات الوقود للتأكد من توفير الوقود وانتظام العمل بها ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

وأوضح " مختار " بأن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات شملت البنزين بانواعه الثلاثه والغاز الطبيعي ، وهم كالتالي :

( بنزين 95 12,50 جنيه للتر )

( بنزين 92 11,50 جنيه للتر )

( بنزين 80 10 جنيه للتر ) .

( الغاز الطبيعي 5.50 جنيه للمتر المكعب )

وتثبيت سعر السولار 8.25 ، و الكيروسين 8.25 ، و تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن ، بالاضافة الي تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه .

وقرر " المحافظ " تشكيل لجان رئيسية وفرعية للمرور علي مواقف السيارات العمومية والتاكسي والسرفيس وشركات النقل الجماعي للتأكد من ثبات تعريفة الركوب بالخطوط العامة والداخلية وعدم تقسيم الخط والالتزام بالحموله المقرره ، بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بكافة الوحدات المحلية للمرور والمتابعة والتنسيق مع اللجنة العامة .

كما قرر " مختار " تشكيل لجنة للمرور علي كافة محطات تموين السيارات للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالاسعار المقرره وعدم حجبها وحصر الكميات الموجوده بكل محطه قبل زيادة الأسعار من خلال الدفاتر وبعد زيادة الأسعار من خلال التأكد الفعلي من محطات الوقود بالتنسيق مع الجهات المختصه .

وأيضاً قرر " المحافظ " تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي شكاوي المواطنين سواء من أصحاب سيارات الأجرة او أصحاب محطات تموين السيارات .

وشدد " مختار " علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمه ضد المخالفين غير الملتزمين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين .



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (1)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (2)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (3)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (4)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (5)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (6)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (7)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (8)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (9)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (10)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (11)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (12)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (13)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (14)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (15)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (16)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (17)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (18)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (19)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (20)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (21)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (22)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (23)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (24)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (25)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (26)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (27)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (28)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (29)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (30)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (31)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (32)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (33)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (34)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (35)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (36)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (37)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (38)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (39)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (40)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (41)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (42)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (43)



تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (44)



كما تابع اليوم الجمعة، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير العمل وحركة السيارات بمواقف السيارات ومحطات الوقود، بعد قرار زيادة سعر البنزين وتثبيت سعر السولار، حيث تفقد المحافظ موقف سيارات بنها العمومي وموقف مسطرد (1 و 2) بشبرا الخيمة وعدد من محطات الوقود بمدينتي بنها وشبرا الخيمة.

وأكد المحافظ، على انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار. ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين. كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من اليوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. ويناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الخط الساخن 114، أو الاتصال بالخط الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم 01119992624 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية. جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 10جنيه للتر البنزين، وسعر بنزين 92 بسعر 11.50 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 12.50جنيه للتر، وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه للمتر، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 8.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. جاءت الجولة بحضور كل من محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وهيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومحمد عبد الحليم مدير مواقف القليوبية، ومجدي عبد العظيم مدير الرقابة بمديرية التموين بالقليوبية.





الاستماع لأراء المواطنين



الاطمئنان على تعريفة الركوب



التنبيه على تطبيق تعريفة الركوب



تفقد محطات الوقود



تفقد موقف مسطرد



جانب من جولة المحافظ



متابعة الالتزام بتعريفة الركوب



موقف بنها العمومي



كما تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة.

وأشار إلى استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، ومن المحافظة إلى المحافظات الأخرى.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية من مديرية التموين ومباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة لاستغلال المواطنين.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً اليوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية لاستقبال الشكاوى حول أى مخالفات فى الاسعار.