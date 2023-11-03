حملات بالمحافظات للتأكد من الالتزام بأسعار البنزين المعلنة وتعريفات الركوب

أما محافظة الدقهلية شهدت متابعة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لمتابعة عدم التغيير في تعريفة الركوب، وأن التعريفة لم تتغير بزيادة سعر البنزين، لثبوت سعر السولار.
وشهدت محطات الوقود والمواقف بمجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ بـ 14 مدينة، جولات متعددة لرؤساء المدن، لمتابعة انتظام العمل بها، ومدى التزام السائقين بالتعريفة الثابتة التي لم تتغير، إضافة لتوفير الوقود بمحطات الوقود بالمراكز والمدن والقرى.
وكانت وزارة البترول أصدرت بيانا أعلنت فيه قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم 3 نوفمبر 2023،لتصبح كالآتي، 10 جنيه للتر البنزين 80 و 11.50جنيه للتر البنزين 92 و 12.50جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
وأضاف البيان، جاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.
الهدوء يسود مواقف كفر الشيخ
هدوء بمواقف كفر الشيخ ومتابعة من رؤساء المدن
هدوء بمواقف كفر الشيخ
ومن جانبها أعلنت الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك أنه لازيادة فى أسعار تعريفة الركوب وأعلنت الشبكة عن أرقام للبلاغات ضد السائقين الذين يرفعون تعريفة الركوب.
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (1)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (2)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (3)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (4)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (5)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (6)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (7)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (8)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (9)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (10)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (11)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (12)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (13)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (14)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (15)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (16)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (17)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (18)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (19)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (20)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (21)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (22)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (23)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (24)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (25)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (26)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (27)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (28)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (29)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (30)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (31)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (32)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (33)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (34)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (35)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (36)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (37)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (38)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (39)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (40)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (41)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (42)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (43)
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات (44)
كما تابع اليوم الجمعة، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير العمل وحركة السيارات بمواقف السيارات ومحطات الوقود، بعد قرار زيادة سعر البنزين وتثبيت سعر السولار، حيث تفقد المحافظ موقف سيارات بنها العمومي وموقف مسطرد (1 و 2) بشبرا الخيمة وعدد من محطات الوقود بمدينتي بنها وشبرا الخيمة.
وأكد المحافظ، على انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.
ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من اليوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
ويناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الخط الساخن 114، أو الاتصال بالخط الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم 01119992624 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.
جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 10جنيه للتر البنزين، وسعر بنزين 92 بسعر 11.50 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 12.50جنيه للتر، وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه للمتر، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 8.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
جاءت الجولة بحضور كل من محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وهيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومحمد عبد الحليم مدير مواقف القليوبية، ومجدي عبد العظيم مدير الرقابة بمديرية التموين بالقليوبية.
الاستماع لأراء المواطنين
الاطمئنان على تعريفة الركوب
التنبيه على تطبيق تعريفة الركوب
تفقد محطات الوقود
تفقد موقف مسطرد
جانب من جولة المحافظ
متابعة الالتزام بتعريفة الركوب
موقف بنها العمومي
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