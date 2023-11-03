حبس 5 متهمين بالتشاجر والتسبب فى إصابة شخصين بطلقات نارية فى 6 أكتوبر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة ثان أكتوبر، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التشاجر بالأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة شخصين تصادف تواجدهما فى مسرح المشاجرة كما طلبت النيابة مزيد من المعلومات حول الواقعة وإرسال السلاح النارى المضبوط فى المشاجرة للمعمل الجنائى.

كانت البداية باندلاع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين ونقلهما للمستشفى، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول ضم (3 أشخاص - مقيمين بمنطقة أكتوبر ثان، و طرف ثان: ضم (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول.

المشادة الكلامية تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية باتجاه الطرف الثانى فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

وبضبط أفراد الطرف الأول تبين بحوزة أحدهم (فرد محلى - عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.