جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات عالميا بـ5 تخصصات والأولى مصريا فى الهندسة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، عن تصنيف جامعة المنيا ضمن أفضل جامعات العالم بخمسة تخصصات وفقًا لتصنيف شنغهاي الصيني الشهير للجامعات لعام 2023، فقد احتلت المركز الأول على الجامعات المصرية بتخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية وبالفئة 400-301 عالميا.

واحتلت المركز الثاني على الجامعات المصرية بتخصصات علوم الكمبيوتر بالفئة 400-301 عالميا وكذاك هندسة الطاقة حيث جاءت بالفئة 300-201 عالميا.

وجاءت الجامعة بالمركز الثالث محليا والفئة 500-401 دوليا بتخصص الهندسة الكيميائية. اما بتخصص العلوم الصيدلانية فقد احتلت الجامعة المركز الرابع على مستوى الجامعات النصرية والمرتبة 300-201 دوليا.

وأكد فرحات، أنه بهذا التصنيف فأن الجامعة حققت قفزة كبيرة في تصنيف شنغهاي الشهير للتخصصات الأكاديمية العلمية لعام 2023.

وأضاف، أن تصنيف شنغهاي من التصنيفات العالمية المرموقة التي تعتمد على العديد من المعايير الموضوعية لتحديد كفاءة الجامعات، وترتكز بقوة علي جودة الأبحاث من خلال النشر بمجلات علمية مرموقة، والحصول على جوائز بحث علمي، بما يكسبه أهمية كبرى للجامعات التي تتطلع للمنافسة والتسويق لها عالمياً.

ويتبع تصنيف شنغهاي للجامعات عدداً من المعايير التي تقيس الإنجاز الأكاديمي لمنتسبي المؤسسات الجامعية من خريجين وباحثين. كما يقوم تصنيف شنغهاي بإدراج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية في خمسة مجالات أساسية، وهى:(العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية)، بالإضافة إلى (55) تخصصاً فرعياً.

وأشاد بالإنجاز الذي حققته الجامعة بالحصول على ترتيب عالمي متميز من بين 30 ألف جامعة عالمية، مثمناً الجهود المبذولة نحو الارتقاء بالبحث العلمي والأكاديمي لتحقيق مستوى الريادة المحلية والإقليمية والدولية.