تنمية المهارات الحركية وتدريبات اللياقة البدنية لأطفال مراكز الفنون بقبريط فى كفر الشيخ

نظم مركز الفنون والإبداع بمركز شباب "قبريط"بمحافظة كفر الشيخ، حزمة من البرامج والفعاليات، لتنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم، لاحتواء طاقاتهم الإبداعية إلى جانب البرامج الرياضية للياقة البدنية ضمن خطة عمل مراكز الفنون والإبداع وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مكتب قادرون باختلاف بالمديرية يعكف على إعداد برنامج لتنمية المهارات الفنية والرياضية، مصمم خصيصاً ليتناسب وقدراتهم البدنية، ليحقق أهداف البرنامج مع إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم البدنية، وتشجيع طفل ذوي الإحتياجات الخاصة على تحدي الإعاقة و تفريغ الشحنة الانفعالية.

يذكر أن مراكز الفنون والإبداع، تقدم خدماتها بالمجان بمراكز شباب سيدى سالم وكفر الشيخ وقبريط، إضافة إلى خدمات دعم قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب القادرون باختلاف.