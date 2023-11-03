"تموين الإسكندرية": غرفة عمليات وحملات رقابية لمتابعة تحريك أسعار الوقود

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية ، قرارا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تحريك أسعار الوقود، مشددا على جميع الأجهزة الرقابية بالمديرية متمثلة بجميع مديرى الإدارات و رؤساء الرقابة و المفتشين (التجارة الداخلية - رقابة المديرية - إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب).

وتم شن حملات رقابية بمتابعة جمال عمار وكيل المديرية، حيث تم المرور ومتابعة جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تحريك اسعار المواد البترولية و التأكد من إعلان الأسعار الجديدة كما وردت بالقرار المنظم لهذا الشأن كما يلى :

اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه وغاز تمويل السيارات لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 95.. 12.50 جنيه لتر

بنزين 92 .. 11.50 جنيه لتر

بنزين 80 ... 10 جنيه لتر

وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه متر

وتثبيت سعر السولار 8.25 جنيه

والكيروسين 8.25 جنيه

وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن .

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية

وأكدت غرفة عمليات المديرية، على متابعة الموقف أول بأول و لا توجد أى شكاوى عن أى تزاحم أو تكدسات.