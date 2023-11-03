تعليم الوادي الجديد: إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكيليت

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شهدوا مؤخرا فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة الوادى الجديد بشأن تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسى بالمحافظة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالى هو جيل رقمى، لذا اتجهت الوزارة إلى دمج التحول الرقمي في التعليم وإعادة النظر في المناهج الدراسية؛ لتراعي نواتج التعلم ومواصفات الخريجين في ظل التحول الرقمي ولتواكب التطور العالمي، بحيث يشارك المعلم والمتعلم في إعداد المواد التعليمية وأن يقود المعلم العملية التعليمية، وكل ذلك يتم في مبنى مدرسي ذكي مرن متعدد الأغراض.

ووجه الدكتور رضا حجازي عدة رسائل، حيث توجه بالشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد على جهودها المتميزة فى تطوير وخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.