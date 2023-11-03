تعرف على خطة القوافل الطبية المجانية لشهر نوفمبر بقرى حياة كريمة فى أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أعلنت محافظة أسيوط عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر نوفمبر 2023، والتي تبدأ غدا السبت 4 نوفمبر ولمدة شهر بعدد من القرى بـ 3 مراكز على مستوى المحافظة هي وأبوتيج وأسيوط والبدارى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات وفي هذه النقاط نبين تفاصيل خطة القوافل الطبية المجانية .

1- القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط

2- تضم القوافل تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

3- تبدأ القوافل الطبية لشهر نوفمبر عملها من يوم السبت 4 نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 29 نوفمبر 2023

4-يتم تنفيذ القوافل بواقع يومين بكل قرية من القري المستهدفة .

5- تبدأ القوافل يومي السبت والأحد 4 و5 نوفمبر بقرية نجوع المعادي بمركز البداري

6- تتوجه القوافل الي البلايزة بمركز ابوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نوفمبر

7- تبدأ القوافل بقرية الزرابي بمركز ابوتيج يومي السبت والأحد 11 و12 نوفمبر

8-تتجه القوافل لقرية دكران بمركز ابوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 نوفمبر

9- تتوجه القوافل لقرية دوينه يومي السبت والأحد 18 و19 نوفمبر ثم قرية نزلة باقور يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 نوفمبر

10- تنتقل القافلة لمركز أسيوط وتقدم خدماتها بقرية سلام يومي السبت والأحد 25 و26 نوفمبر

11- تختتم أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 نوفمبر بقرية أولاد رايق بمركز أسيوط.