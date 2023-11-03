اليوم السابع
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تعرف على خطة القوافل الطبية المجانية لشهر نوفمبر بقرى حياة كريمة فى أسيوط

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 11:24 م
تعرف على خطة القوافل الطبية المجانية لشهر نوفمبر بقرى حياة كريمة فى أسيوط قوافل صحية
أسيوط-هيثم البدرى

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أعلنت محافظة أسيوط عن  خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر نوفمبر 2023، والتي تبدأ غدا السبت 4 نوفمبر ولمدة شهر بعدد من القرى بـ 3 مراكز على مستوى المحافظة هي وأبوتيج وأسيوط والبدارى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات وفي هذه النقاط نبين تفاصيل خطة القوافل الطبية المجانية .
1-   القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط
2- تضم القوافل  تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية. 
3- تبدأ  القوافل الطبية لشهر نوفمبر  عملها من يوم السبت 4 نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 29 نوفمبر 2023 
4-يتم  تنفيذ القوافل بواقع يومين بكل قرية من القري المستهدفة .
5- تبدأ القوافل  يومي السبت والأحد 4 و5 نوفمبر بقرية نجوع المعادي بمركز البداري
6- تتوجه القوافل  الي  البلايزة بمركز ابوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نوفمبر
7- تبدأ القوافل  بقرية الزرابي بمركز ابوتيج  يومي السبت والأحد 11 و12 نوفمبر 
8-تتجه القوافل  لقرية دكران  بمركز ابوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 نوفمبر
9-  تتوجه القوافل  لقرية دوينه يومي السبت والأحد 18 و19 نوفمبر ثم قرية نزلة باقور يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 نوفمبر 
10- تنتقل القافلة لمركز أسيوط وتقدم خدماتها بقرية سلام يومي السبت والأحد 25 و26 نوفمبر
11- تختتم أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 نوفمبر بقرية أولاد رايق بمركز أسيوط.
 
 






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