تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى فى ديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن المحافظة وضعت خطة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، خلال فصل الشتاء وذلك بإنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار بالأماكن، التي تشهد تجمعات كبيرة للمياه خاصة الأنفاق ومنازل ومطالع الكباري وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام فرعي الشركة بمدينتي ديرب نجم والابراهيمية بإجراء اعمال الصيانة العاجلة لتطهير شبكات الصرف الصحي بعدد من الشوارع كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه خاصة في فصل الشتاء.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية ،أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).