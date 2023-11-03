تحقيق: وزير صحة بريطانيا الأسبق أراد تحديد من يعيش ومن يموت وقت وباء كورونا

كتبت رباب فتحى

استمرارا لأزمة استجابة حكومة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون مع وباء كورونا، تم الكشف عن أن وزير صحته مات هانكوك قال للمسئولين إنه - وليس مهنة الطب - "يجب أن يقرر في النهاية من يجب أن يعيش أو يموت" إذا كانت خدمة الصحة الوطنية مرهقة أثناء الوباء، حسبما سمع تحقيق كوفيد.

وقال الرئيس السابق لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، اللورد سيمون ستيفنز، في شهادته أمام التحقيق: "لحسن الحظ، لم تتبلور هذه المعضلة الرهيبة أبدًا."

وقال ستيفنز، الذي قاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا حتى عام 2021، إنه شدد في ذلك الوقت على أنه لا ينبغي لأي وزير دولة بمفرده أن يقرر كيفية تقديم الرعاية، "إلا في الظروف الأكثر استثنائية".

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن موقف هانكوك، الذي تجسد خلال التخطيط في مكتب مجلس الوزراء في فبراير 2020، كان مختلفًا عن سلفه، جيريمي هانت، الذي أراد أن تكون مثل هذه القرارات محفوظة للموظفين السريريين.

وأخبر ستيفنز لجنة التحقيق أن هذا السؤال الأخلاقي لم يتم حله أبدًا وظهر مرة أخرى أثناء الوباء عندما تمت مناقشة "تقنين" خدمات هيئة الصحة الوطنية.

ولم ينتقد رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية السابق هانكوك إلى حد كبير، على عكس الشخصيات الأخرى التي ظهرت قبل تحقيق هيذر هاليت هذا الأسبوع، بما في ذلك المستشار الأول السابق فى داونينج ستريت، دومينيك كامينجز والموظفة المدنية السابقة هيلين ماكنمارا.

وأشار ستيفنز إلى عملية التخطيط والتي قال إنها كانت مفيدة من حيث تحديد الضغوط التي قد تواجهها الإدارات الحكومية، "ومع ذلك، فقد أدى ذلك - في رأيي على الأقل - إلى نقاش أخلاقي جوهري لم يتم حله حول السيناريو الذي يفوق فيه عدد متزايد من مرضى كوفيد-19 قدرة المستشفيات على الاعتناء بهم وبغيرهم من المرضى غير المصابين بكوفيد-19."

وأضاف قائلا "اتخذ وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية موقفًا مفاده أنه في هذه الحالة، يجب عليه - بدلاً من مهنة الطب أو الجمهور، على سبيل المثال - أن يقرر في النهاية من يجب أن يعيش ومن يجب أن يموت".