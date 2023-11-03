بايدن يحذر إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافهم لو استمرت الحرب لفترة أطول

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حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن وكبار مستشاريه إسرائيل من أنه سيصبح من الصعب عليها بشكل متزايد تحقيق أهدافها العسكرية فى غزة مع اشتداد الغضب العالمى بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.

وقد أكد بايدن ووزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ووزير الخارجية أنتونى بلينكن – اللذان غادرا أمس الخميس إلى إسرائيل برسالة حول حماية أرواح المدنيين – على هذه القضية صراحة فى محادثاتهم الخاصة الأخيرة مع الإسرائيليين، وأخبروهم أن تآكل الدعم سيكون له عواقب استراتيجية وخيمة لعمليات الجيش الإسرائيلى ضد حماس -وفق ما ذكرته شبكة سى إن إن الأمريكية.



وخلف الكواليس، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضاً أن الوقت المتاح لإسرائيل محدود لمحاولة تحقيق هدفها المعلن المتمثل فى القضاء على حماس فى عمليتها الحالية قبل أن تصل الضجة حول المعاناة الإنسانية والخسائر فى صفوف المدنيين ــ والدعوات إلى وقف إطلاق النار ــ إلى نقطة التحول.



وفى الواقع، هناك اعتراف داخل الإدارة بأن تلك اللحظة قد تأتى بسرعة، حيث يعتقد بعض المستشارين المقربين للرئيس أنه لم يتبق سوى أسابيع، وليس أشهر، قبل أن يصبح رفض الضغوط على الحكومة الأمريكية للدعوة علنًا لوقف إطلاق النار أمرًا لا يمكن الدفاع عنه، حسبما تقول المصادر لشبكة سى إن إن.



ولم تظهر أى مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلى يتباطأ فلقد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه يحاصر مدينة غزة و"يعمق" عملياته هناك. وشهدت شبكة "سى إن إن" سماء شمال غزة مضاءة بالقنابل المضيئة والانفجارات مع اشتداد القصف فى وقت متأخر من ليلة الخميس.



وقال مصدران مطلعان على الأمر إن ما أثار استياء بايدن وفريق الأمن القومى بشكل خاص هو الغارات الجوية الإسرائيلية هذا الأسبوع التى استهدفت مخيماً للاجئين فى شمال غزة، مما أدى إلى مشاهد قاتمة من الدمار والوفيات على نطاق واسع. وقال أحد المصادر إن الرئيس "لم يعجبه هذا على الإطلاق".



وقال أحد كبار المسؤولين فى الإدارة: "المشكلة بالنسبة لإسرائيل هى أن الانتقادات أصبحت أكثر، ليس فقط بين منتقديها، ولكن من أفضل أصدقائها".



وزعم المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلى اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس أن الغارة كانت تستهدف قائدًا فى حماس مختبئًا تحت الأرض وأنه عندما انهار المجمع من المحتمل أن يكون قد انهار المبانى القريبة.



وبالفعل، أغلقت الاحتجاجات الشوارع فى العواصم الغربية، بل وأعاقت حملة خاصة لجمع التبرعات حضرها بايدن يوم الأربعاء فى مينيسوتا. وصرخ أحد الحضور: "باعتبارى حاخامًا، أحتاج منك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن".

ورد بايدن بتوجيه دعوة صريحة إلى التوقف المؤقتل لقتال: "أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف المؤقت"، مضيفاً لاحقاً عندما ضغط عليه المتظاهر: "التوقف يعنى إعطاء الوقت لإخراج السجناء".



ويصر المسئولون على أن الرئيس لم يضع أى خطوط حمراء لإسرائيل. وحتى هذه اللحظة، بذل البيت الأبيض جهودًا كبيرة لتجنب الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بحجة أن القيام بذلك لن يساعد إلا حماس من خلال منح المنظمة الوقت لإعادة تجميع صفوفها والتخطيط لعمليات مستقبلية.



وأخبر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن الصور المتواصلة للنساء والأطفال الفلسطينيين الذين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض يمكن أن تبدأ فى تضييق قدرة إسرائيل على المضى قدمًا فى عمليتها الحالية، وفقًا لمسؤولين كبار فى الإدارة.



وفى محادثاته مع نتنياهو، حذر بايدن من أن المجتمع الدولى سيحكم على إسرائيل بقسوة إذا لم تتخذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية بشكل كبير وتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.



ولا يقتصر ذلك على هجوم الجيش الإسرائيلى فى غزة فقط: ففى مكالمة هاتفية مع نتنياهو يوم الأحد، أخبر بايدن رئيس الوزراء أنه يشعر بالقلق إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية وشدد على ضرورة توقف الهجمات، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة.



كما كثف بايدن وكبار مسؤولى الأمن القومى دعواتهم لوقف القتال لأسباب إنسانية للسماح للرهائن الذين تحتجزهم حماس بالخروج من غزة وتدفق المساعدات.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن فترات التوقف هذه – التى يقول المسؤولون الأمريكيون إنها مختلفة تمامًا عن وقف إطلاق النار ومحلية النطاق ومحدودة المدة – هى واحدة من عدة قضايا محددة ضغط كبار المسؤولين الأمريكيين على إسرائيل بشأنها فى الأيام الأخيرة مع تصاعد الغضب بشأن معاناة المدنيين الفلسطينيين.



وتشمل الأمور الأخرى الحفاظ على الاتصال الهاتفى والإنترنت فى القطاع، والسماح بدخول الوقود والمياه إلى غزة والحد من العنف المتصاعد فى الضفة الغربية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.



وقال الجيش الإسرائيلى إن هناك إمدادات وقود فى غزة تحت سيطرة حركة حماس، ولا يتم توزيعها لأغراض إنسانية، حسبما ذكرت شبكة سى إن إن.



وخلال مكالماتهما الهاتفية العشر، ضغط بايدن على نتنياهو بشأن نقاط وبنود عمل محددة، بما فى ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات المسموح بها إلى غزة بشكل كبير، وتسهيل مغادرة الرعايا الأجانب من غزة والحد من عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية.



وقال بلينكن، الذى غادر يوم الخميس لزيارة إسرائيل، إنه يعتزم مناقشة "الخطوات الملموسة التى يمكن وينبغى اتخاذها لتقليل الضرر الذى يلحق بالرجال والنساء والأطفال فى غزة".



وقال بلينكن "عندما أرى طفلاً فلسطينياً، صبياً أو فتاة، يتم انتشاله من تحت أنقاض مبنى منهار، فإن ذلك يصيبنى بالصدمة بقدر ما أرى طفلاً فى إسرائيل أو فى أى مكان آخر. لذلك، هذا شيء علينا التزام بالرد عليه، وسنفعل ذلك".



وردا على سؤال من قبل شبكة سى إن إن عما إذا كانت إسرائيل قد أظهرت ضبط النفس فى هجومها على غزة، لم يقدم بلينكن إجابة بنعم أو لا، وأكد بدلا من ذلك أن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها و"مسؤولية القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين".



وتبنى ديمقراطيون آخرون قريبون من البيت الأبيض بشكل متزايد لهجة مختلفة وأكثر صرامة.



فلقد قال السيناتور كريس مورفى من ولاية كونيتيكت فى بيان أمس الخميس: "لقد حان الوقت لكى يدرك أصدقاء إسرائيل أن النهج الحالى يتسبب فى مستوى غير مقبول من الأذى للمدنيين ولا يبدو أنه من المرجح أن يحقق هدف إنهاء التهديد الذى تشكله حماس. أحث إسرائيل على إعادة النظر على الفور فى نهجها".