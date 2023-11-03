انطلاق مبادرة "ازرع" لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

استقبلت مديرية الزراعة بسوهاج ممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حيث تم عقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية والإدارات التعاونية بمختلف مراكز المحافظة والعديد من ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية و جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالمجال الزراعي.

جاءت الزيارة بهدف التنسيق لبدء العمل بالمبادرة بمحافظة سوهاج خلال الموسم الحالي حيث تستهدف زراعة 70 الف فدان من محصول القمح خلال العام الحالي حيث يتم توفير التقاوي المعتمدة والموثوقة للمزارعين بالمبادرة بواقع 140 الف شكارة من التقاوي المعتمدة طبقاً للسياسة الصنفية للوزارة إلى جانب توفير الدعم والمتايعة الفنية من قبل المتخصصين من مديرية الزراعة بسوهاج ومركز البحوث الزراعية صرح بذلك الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المبادرة إلى تحسين دخل صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة وتعد مبادرة «ازرع» المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار، وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير الخطط والبرامج والمشروعات القومية ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون بين الجهات المعنية لدعم و تطوير الزراعة كأحد أهم الملفات الاستراتيجية للتنمية الشاملة للدولة المصرية والاهتمام بالمزارع المصري لدعم المزارع المصري من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوي المزارع والزراعة المصرية، بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردنا والاستفادة القصوى من قدراتنا وإمكانياتنا والاهتمام بكلا من المزارع والزراعة المصرية لما لها من أهمية خاصة للاقتصاد والدولة المصرية ويهدف هذا البروتوكول الي تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز دور الدولة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لضمان الأمن الغذائي لمصر ودعم وتنمية المزارع المصري وبصفة خاصة صغار المزارعين كما يتضمن قيام وزارة الزراعة بدعم دور التحالف فى المشاركة في المشروعات والفاعليات المختلفة التى تنفذها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراض من خلال تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية ،ووضع نظم الإدارة المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في المحافظات، من خلال إطلاق العديد من الفاعليات تحت مظلة مبادرة "ازرع" والعمل على إجراء برامج تدريبية لرفع الوعي والتدريب والإرشاد الزراعي للمزارعين وذلك في إطار العديد من المجالات،.

وتهدف تلك المبادرة إلى تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالي إنتاجية 3.3 مليون أردب، واستصلاح 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية، و تشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي الذي تهدف الدولة المصرية لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة، وتطوير الزراعة ورفع وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يُساهِم في تمكين المجتمعات الريفية، وتبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً للوصول لأعلي إنتاجية زراعية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير التقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية، ودعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط، و تشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها،

وتقدم المبادرة ذلك من خلال التواصل مع خبراء المناخ بوزارة الزراعة، وتزويد المزارعين بأفضل الطرق للوقاية من التغيرات المناخية، إضافة إلى تدريب المزارعين على استخدام هذه الطرق للحصول على أفضل نتيجة وقد تضمنت مبادرة "ازرع" 8 محافظات "القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط"،

ويعتبر محصول القمح هو المستهدف الرئيسي للمبادرة، و تستهدف مبادرة «ازرع» خلال العام الجاري زراعة نحو مليون فدان من القمح .

وقد تم اطلاق المرحلة الثانية في 8 يونيو 2023؛ على هامش المؤتمر الجماهيري الأول للتحالف بمحافظة المنيا،

وتستهدف المبادرة في المرحلة القادمة :-

1 - التوسع في محافظات العمل ليتضمن 14 محافظة .

2 - تأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يمكن المجتمعات الريفية من المرونة والمتانة للتكيف مع التغيرات المناخية عن طريق زيادة إنتاجية عدد 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة مليون فدان والوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 أردب، وأن تكون إجمالي الإنتاجية المتوقعة 23 مليون أردب،

وإجمالي الزيادة في الإنتاجية المتوقعة خمسة مليون أردب من مساحة مليون فدان وأن تعكس الزيادة في الإنتاجية زيادة في حجم المساحة المنزرعة تقدر بحوالي 277 ألف فدان



جانب من الحضور مع ممثلى التحالف الوطنى



كلمة وكيل وزارة الزراعة



نقاش حول مبادرة أزرع