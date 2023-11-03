اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليونان ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:03 م
اليونان ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس اليوم /الجمعة/ أن طائرة نقل عسكرية يونانية من طراز "C-130" محملة بالإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والأدوية، ستغادر يوم الاثنين المقبل إلى قطاع غزة.

وقال الوزير جورج - خلال كلمته أمام البرلمان اليوناني نقلتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية - "إنه مع تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، تتعاون الحكومة اليونانية مع حكومتي قبرص وفرنسا في مساعي صعبة للغاية؛ بسبب عدم وجود ميناء آمن في غزة".

 







اليونان

مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

غزة

قطاع غزة




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