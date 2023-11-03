الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع 8580 طن مخلفات خلال أسبوع

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالى 8580 طن مخلفات خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر الجارى.

ففى مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضى حوالى 120 طن.

وأيضًا فى قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضى حوالى 95 طن. كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 520طن. كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 320طن.

كذلك فى قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضى حوالى 120 طن. وفى قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضى تصل لحوالى 100 طن. ليصل إجمالى ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 1275 طن من القمامة والمواد الصلبة.

فى حى أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالى 1010 طن قمامة خلال الأسبوع الماضى. وفى حى ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1170 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحى خلال الأسبوع الماضى.

كما قامت الوحدة المحلية لحى ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1101 طن على مدار الأسبوع الماضى.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 1370 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضى.

وفى مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 590 طن خلال الأسبوع الماضى من القرى والمدينة وتوابعها.

وفى مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضى بحمولات بلغت 890 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالى ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضى إلى 585 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضى بحمولات وصلت إلى 589 من المدينة والقرى وتوابعها.

وأكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.