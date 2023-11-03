الهند.. إغلاق بعض المدارس فى نيودلهى بعد وصول تلوث الهواء لمستوى خطير

وكالات

استيقظ سكان مدينة نيودلهى، الجمعة، ليجدوا طبقة سميكة من الضباب السام، وصدرت أوامر بإغلاق بعض المدارس ليومين بسبب وصول مؤشر جودة الهواء إلى مستوى "خطير" فى عدة مناطق فى العاصمة الهندية، بحسب سكاى نيوز.

يتشكل الضباب الدخانى الملوث فى سماء مدينة دلهى كل شتاء، إذ يجلب الهواء البارد الثقيل غبار البناء وانبعاثات المركبات والدخان الناتج عن حرق بقايا المحاصيل فى الولايات المجاورة، وهو الأمر الذى تسبب فى زيادة أمراض الجهاز التنفسى بين سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

واشتكى سكان المدينة الجمعة، من تهيج فى العيون وحكة فى الحلق مع تحول لون الهواء إلى الرمادى الكثيف، إذ حوم مؤشر جودة الهواء حول 480 فى بعض محطات الرصد بالمدينة.

ويعتبر مؤشر جودة الهواء من صفر إلى 50 جيدا، وإذا تراوح ما بين 400 إلى 500، فإنه يؤثر سلبا على الأصحاء بينما يشكل خطرا على المصابين فعلا بالأمراض.

وقالت لجنة إدارة جودة الهواء بالمنطقة، الخميس، "إن الظروف الجوية غير المواتية والزيادة المفاجئة فى حوادث حرائق الحقول والرياح الشمالية الغربية التى تنقل الملوثات إلى دلهى هى الأسباب الرئيسية للارتفاع المفاجئ فى مؤشر جودة الهواء".

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس الابتدائية يومى الجمعة والسبت، وتعليق معظم أعمال البناء فى المنطقة.

وألقى تدهور جودة الهواء هذا العام بظلاله على بطولة كأس العالم للكريكت التى استضافتها الهند، حيث تعانى العاصمة الاقتصادية مومباى أيضا من ارتفاع كبير فى مستويات التلوث.