اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"المقاومة الإسلامية" فى العراق تعلن استهداف القاعدة الأمريكية فى أربيل

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 06:00 ص
"المقاومة الإسلامية" فى العراق تعلن استهداف القاعدة الأمريكية فى أربيل الجيش الأمريكى- أرشيفية
وكالات

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أعلنت "المقاومة الإسلامية" فى العراق عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، الخميس.

وزعمت "المقاومة" أن الطائرتين المسيرتين "أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وأضافت أنها نفذت عمليتها ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان مسؤول رفيع في البنتاجون قد أكد أن المواقع الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجمات بالصواريخ والمسيرات 23 مرة خلال الفترة بين 17 و30 أكتوبر الماضي.

ونفذت الولايات المتحدة في وقت سابق ضربات على مواقع في سوريا، قالت إنها تابعة لإيران والجماعات المتحالفة معها، ردا على تلك الهجمات.







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اخبار فلسطين




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