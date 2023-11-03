المستشفيات التعليمية تناقش مستحدثات جراحة العيون بمؤتمر المعهد التذكاري

عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر السنوى للمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية تحت عنوان "المستحدثات فى مجال طب وجراحة العيون"، وذلك فى الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبرئاسة حنان الغنيمى عميد المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، وبحضور الدكتور هانى نصر رئيس الهيئة الأسبق، والدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة الأسبق، والعديد من الأساتذة والمختصصين فى مجال طب وجراحة العيون.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية من أعرق المعاهد المتخصصة بمصر والوطن العربى، حيث سنحتفل قريبا بالذكرى المئوية لإنشاء المعهد، وطوال هذه السنوات الممتدة كان المعهد بمثابة منارة بحثية وتدريبية لجميع المتخصصين فى مجال طب وجراحة العيون، وتسعى الهيئة دائما بأن توفر للمعهد أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة على مستوى العالم حتى أصبح المعهد من صرح أكاديمى ينافس أقوى المؤسسات الطبية داخل وخارج مصر.

وأضاف بأن المؤتمر هذا العام ناقش أحدث التقنيات الطبية فى كافة مجالات طب وجراحة العيون، مثل جراحات القرنية وتصحيح الأبصار، المياه الزرقاء الجلوكوما، المياه البيضاء، شبكية العين، تجميل الجفون، طب أعصاب العيون، أمراض سطح العين، كما عقد جلسة خاصة لأمراض الشبكية بالأطفال المبتسرين.

وافادت الدكتور حنان الغنيمى عميد المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية بأن المؤتمر اشتمل على جلسات علمية وأفلام علمية لشباب أطباء العيون، تناولت الأبحاث العلمية لشباب أطباء العيون، كما عقد باليوم الأول للمؤتمر والذى أقيم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمعهد العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية والتدريب على المحاكى، وخلال اليوم الثانى والثالث للمؤتمر الجلسات العلمية الثرية التى تناولت الجديد فى مجال تشخيص وعلاج تخصصات طب وجراحة العيون.

كما عقد بالمؤتمر لأول مرة هذا العام جلسة خاصة لمناقشة أهمية الشق القانونى فى العلاقة بين الطبيب والمريض وذلك بحضور مستشارين قانونيين.

وأكدت على حرص المؤتمر على تكريم قيادات الهيئة وعلى رأسهم الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، محمد عبد الوهاب الأبجيجى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتورة نغم عابد نائب رئيس الهيئة للأبحاث العلمية والتطبيقية، كما تم تكريم العديد من الأساتذة ورؤساء الأقسام السابقين، ورموز المعهد على مدار تاريخه، لما قدموه عبر سنوات طويلة من العطاء المستمر، والذى ساهم بوضع المعهد فى هذه المكانة الطبية والبحثية والأكاديمية.

وقالت د. نجلاء حسن نائب مدير المعهد ونائب رئيس المؤتمر أن المؤتمر اشتمل على مشاركة ضيوف دوليين من خارج مصر سواء بالحضور أو عبر تطبيق Zoom، حيث حضر الدكتور طارق شعراوى أستاذ ورئيس قسم الجلوكوما بجامعة جنيف، الدكتورة أمانى فوزى أستاذ طب العيون بجامعة نيو ويسترن بالولايات المتحدة، أ.د نبيل رجائى رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة كيرونسولد بمدريد، الدكتور شيبال بهاريتا عضو الجمعية الدولية لجراحات المياه الزرقاء، كما يتعاون المؤتمر مع العديد من الجمعيات الدولية مثل الجمعية الدولية لطب عيون الاطفال والحول، الجمعية الدولية لجراحات المياه الزرقاء، جمعية أطباء العيون الأردنية.