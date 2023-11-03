الكرملين: العقوبات تخلق صعوبات لكن روسيا تكيفت معها

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أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن روسيا تكيفت مع العقوبات الغربية المفروضة عليها، على الرغم من أن القيود تخلق صعوبات إضافية.

وشدد بيسكوف - ردًا على سؤال حول حزمة العقوبات الجديدة المحتملة ضد روسيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - على أن روسيا تسعى للاستفادة من الظروف التى تخلقها القيود.



وقال المتحدث: "إن العقوبات تخلق مشاكل إضافية للاقتصاد الروسى لكنه تكيف معها، بالطبع العقوبات تخلق مشاكل إضافية، لكننى أكرر مرة أخرى، لقد تكيفنا مع العقوبات".



وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت أمس عقوبات على كيانات روسية، حيث ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها فرضت قيودًا على التصدير لـ12 كيانًا روسيًا وكيانًا واحدًا من أوزبكستان.



فيما ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الاتحاد الأوروبى يبحث الحزمة الـ12 من العقوبات على روسيا، والتى تتضمن قيودًا تجارية بقيمة 5.3 مليار دولار.