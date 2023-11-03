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القاهرة الإخبارية: 50 شهيدا وجريحا فى قصف إسرائيلى على مدرسة تؤوى نازحين بغزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 09:13 م
القاهرة الإخبارية: 50 شهيدا وجريحا فى قصف إسرائيلى على مدرسة تؤوى نازحين بغزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها منذ قليل سقوط 50 شهيدا وجريحا بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 

 

 

 







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