"القاهرة الإخبارية": استمرار تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة

كتب محمد عبد العظيم

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، إن هناك تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة مستمر، لافتا إلى أن حاملوا الجنسيات المزدوجة وجهوا الشكر إلى مصر على تسهيل دخولهم.

وأضاف مراسل القناة: "هناك تنسيق مصري مكثف مع قنصليات حاملي الجنسيات المزدوجة".

وأجرت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقاءات خاصة، مع حاملي الجنسيات المزدوجة فور وصولهم معبر رفح، وقال مواطن، إنه فلسطيني مقيم في غزة حاصل على الجنسية الهولندية ويعيش في هولندا لأكثر من 10 سنوات، ولكنه جاء إلى غزة منذ 3 شهور لزيارة أهله، ولكن الحرب ألحقت خسائر كثيرة بالفلسطينيين.

وتابع: "فقدنا الكثير من الأهل والأصحاب، بيتنا هُدم، ونشكر مصر على وقفتها الإنسانية معنا ومع الناس المصابين، ونشكرهم على فتح المعبر، ونتمنى أن يقف العالم معنا في الظروف الصعبة".

وقالت مواطنة من حاملات الجنسيات المزدوجة: "مصر من الدول التي تستضيف الشعب الفلسطيني دائما، والشعب المصري دائما هو الرفيق والأخ والصديق، ونحن نعترف بجميل الشعب المصري، وله فضل علينا كبير في التعليم والعلاج وكل شيء".