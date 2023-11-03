اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 05:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العلاج الحر بالدقهلية: ضبط 43 منشأة طبية بدون ترخيص وتوجيه إنذار لـ19 وغلق 3

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:58 م
العلاج الحر بالدقهلية: ضبط 43 منشأة طبية بدون ترخيص وتوجيه إنذار لـ19 وغلق 3 جانب من الحملة
الدقهلية شريف الديب

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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر، خلال الأسبوع الماضى، فى تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدى للمخالفات بتلك الأماكن.

 

وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية، على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

 

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 171 منشأة طبية، تشمل 64 عيادة خاصة و11 مستشفى وعيادة تخصصية فضلاً عن 54 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 27 مركزاُ ومعملاً دون ترخيص.

 

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 43 فيما تم رصد 5 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 19 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 3 منشآت مخالفة وإعادة فتح 3 أخرى.

 

وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوى.

 

 







الدقهلية

صحة الدقهلية

منشآت طبية مخالفة

عيادات طبيه بدون ترخيص




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