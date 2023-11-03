الطريقة الصحية لغسل الخضار والفاكهة لتجنب التسمم الغذائى

كتبت فاطمة ياسر

أكدت الدكتورة وفاء حسين، استشاري العلاج الطبيعي والسمنة في كلية طب قصر العيني، أن عدم الاهتمام بالطريقة الصحية لغسيل الخضراوات والفواكه يزيد من فرص تعرض الشخص للعديد من الأمراض، وأبرزها التسمم.

وأضافت استشاري العلاج الطبيعي والسمنة، أن الخضروات والفاكهة تعتبر كنزا لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة للجسم، وللحصول علي هذه العناصر يجب تنظيفها بطريقة صحية.

وأوضحت وفاء، أن الخضراوات والفواكه يتم رشها بالمواد الكيميائية ، وهذا يتسبب في تكوين الميكروبات التي تتكون على سطح الفاكهة والخضراوات، ويجب التخلص من كليهما لتناولها والحصول على فوائدها الغذائية دون تعرض الشخص لأي مضاعفات صحية.



الطريقة الصحية لغسيل الخضراوات والفواكه هناك ثلاثة مراحل لتنظيف الخضراوات والفواكه بشكل صحي وسليم، وهى:

-غسيل الخضراوات والفواكه بالماء حتى تستطيع إزالة الأتربة والطين المتواجد عليهم، ويجب مراعاة أن تكون الماء باردا لأن استخدام الماء الساخن يفقد الخضراوات والفواكه قيمتها الغذائية.

- وضع الملح في إناء به ماء ووضعها فيه وغسيلها بالماء بعد 20 ثانية.

-المرحلة التالية هي وضع الخضراوات والفواكه في الخل والماء لمدة 20 ثانية، ثم غسلها بالماء الجاري.

وشددت استشاري العلاج الطبيعي والسمنة، علي ضرورة تجنب استخدام الصابون أو المنظفات لغسل الفواكه والخضراوات، حيث يمكن أن تترك بقايا يمكن أن تكون ضارة، وتزيد من فرص تعرضك للتسمم الغذائي.