السلطات المغربية تنقذ 288 إفريقيا أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة

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أعلن مصدر عسكرى مغربى، أن عناصر من السلطات المكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، اليوم /الجمعة/ خلال عمليتين للإنقاذ على ساحل مدينة الداخلة، قاربين كانا يقلان 288 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية فى المياه الإقليمية بجنوب المغرب.

وأوضح المصدر أن القاربين كانا قد أبحرا، على التوالى يومى 19 و25 أكتوبر الماضى انطلاقا من السواحل السنغالية وكانا يعتزمان التوجه إلى جزر الكنارى.



وأشار المصدر إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم -بينهم 10 نساء ورضيع- تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للسلطات المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجارى بها العمل.