اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة الإيطالية تعلق على مكالمة ميلونى مع منتحلين

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 06:00 ص
الحكومة الإيطالية تعلق على مكالمة ميلونى مع منتحلين رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى
وكالات

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أكد سكرتير مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مونتوفاني، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني "أدركت فورا" أنها تتحدث مع مخادعين، بعد أن اتصلا بمكتبها منتحلين صفة مسؤولين في الاتحاد الإفريقي.

وجاء ذلك في معرض رد مانتوفانو على سؤال بهذا الصدد من صحيفة "إل فاتو كووتيديانو" الإيطالية، الخميس.

وكان المخادعان الروسيان فلاديمير كوزنيتسوف الملقب بـ "فوفان"، وأليكسي ستولياروف الملقب بـ "ليكسوس"، قد نشرا تسجيلا صوتيا لمكالمتهما مع رئيسة الوزراء الإيطالية، التي استمرت 13 دقيقة.

وتحدث المخادعان عن قضية الهجرة والنزاع في أوكرانيا مع ميلوني، منتحلين صفة مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الإفريقي.

وقد أعرب المكتب الصحفي للحكومة الإيطالية عن أسفه لتعرض مكتب المستشارة الدبلوماسية لرئيسة الوزراء للخدعة، ما أتاح للمخادعين الحديث مع ميلوني. وفتحت الحكومة تحقيقا في الحادث، الذي أثار "غضبا" لدى رئيسة الوزراء، حسبما نشرت وسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن مصادر قريبة من ميلوني.







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ايطاليا

الاتحاد الافريقى

روما

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جورجا ميلونى




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