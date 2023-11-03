التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حسنت الصورة الذهنية عن التعليم الفنى

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما تقدمه مدارس التكنولوجيا التطبيقية من جودة تعليمية وتأهيل خريجها لسوق العمل المحلى والعالمى ساهمت بشكل كبير فى تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى، وأصبحت نظرة أولياء الأمور مختلفة تماما بدليل أن الالتحاق بالتعليم الفنى وهذه المدارس على وجه الخصوص أصبح أولوية لدى كثير من الطلاب خريجى الشهادة الإعدادية.

وأوضحت المصادر، أن هناك خطة طموحة للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة المقبلة من أجل توفير أكبر عدد من الفنيين المدربين على أعلى مستوى لسوق العمل، فى ظل الثورة الصناعية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

وأكدت الوزارة، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتبر أحد المحاور الرئيسية في تحسن منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى، موضحا أن هناك توسع مستمر في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويبلغ عددها حاليا 70 مدرسة، حيث وقعت الوزارة برتوكولات مع عدد من الشركاء في هذا الصدد، مضيفة أنه يتم تأهيل الطلاب للعمل في السوق الأجنبي.