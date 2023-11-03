وجاء في بيان صادر عن الجيش التشيكي أن الشركاء الأوكرانيين أشادوا بالمساعدة التي قدمتها القوات المسلحة التشيكية -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الخميس.

وفي وقت سابق، قال الجنرال ريكا إنه في عام 2023، خضع أكثر من 2500 جندي أوكراني لتدريب عسكري في جمهورية التشيك. وتجري حاليًا وحدة أوكرانية أخرى تدريبًا في منطقة ليبافا للتدريب العسكري في منطقة أولوموك في جمهورية التشيك.

وبموجب قرار الحكومة، تعهدت جمهورية التشيك في عام 2023 بتدريب 4000 جندي أوكراني.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة التشيكية على تمديد مهمة تدريب الجنود الأوكرانيين في جمهورية التشيك حتى نهاية عام 2024.

وقال ريكا "سنواصل مساعدة أوكرانيا. اجتماعاتنا ضرورية حتى تحقق المساعدة المقدمة لأوكرانيا أقصى فائدة".