اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 05:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

البيت الأبيض يشيد بدور الرئيس السيسي في فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب من غزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:21 م
البيت الأبيض يشيد بدور الرئيس السيسي في فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب من غزة منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض يشيد بدور الرئيس السيسي في فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة، وفق "إكسترا نيوز".
 
وأعرب كيربي عن تقدير الولايات المتحدة للدور المهم للرئيس السيسي في هذا الشأن، منوها بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق ووجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدوره في هذا الملف.
 
وفي تصريحات سابقة، قال جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل خروج جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة تبني العديد من الهدنات الإنسانية لإخراج المدنيين من غزة.
 
وأضاف:"نحتاج لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن هدن محتملة في غزة، ونبحث السماح بهدن في غزة للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية".






البيت الأبيض

كيربى

السيسي

مصر

الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس

غزة

معبر رفح

جون كيربي

دعم فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة