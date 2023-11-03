الإسكان: تنفيذ 7800 وحدة بمساحة 90 مترًا بالعاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، إنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان، وكذا جارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي الزقازيق الجديدة.



سكن كل المصريين

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تقدم الأعمال بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصرين بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، والجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، موجهًا بضرورة مواصلة المتابعة الميدانية من مسئولي المشروع بمواقع العمل، والاهتمام بالمواصفات الفنية والكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال.



عمارة سكن كل المصريين

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة العاشر من رمضان تم ويجري بها تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بهدف الإتاحة الدائمة للوحدات المدعومة من الدولة إلى مواطنيها، إلى جانب أن المدينة تُعد قلعة صناعية كبرى، وهو ما يجعل محور توفير العديد من الوحدات السكنية بها من أهم محاور التنمية التي تعمل وزارة الإسكان على تحقيقها، لتلبية الطلب على الوحدات ولإتاحة المسكن الملائم والميسر للمواطنين.



مشروعات الإسكان الاجتماعي

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء منيع، الأعمال الجارية بمواقع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين نموذج " الإسكان الأخضر" بحي الزقازيق الجديدة، ومنطقة الخدمات الإقليمية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لدفع العمل بتلك المشروعات.



عمارة إسكان اجتماعي

كما تم المرور ومتابعة استكمال أعمال تنفيذ مشروع " سكن كل المصريين - محور الإسكان المتوسط " بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (100 -110-120) مترا مربعا للوحدة، وأعمال الربط على المرافق للعمارات، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، بجانب المرور على استكمال الأعمال الجارية للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (600 ألف م3 / اليوم)، والتي تخدم مدن (العاشر من رمضان - بدر - الشروق - خليج السويس - العاصمة الإدارية ).



عمارات سكنية بالعاشر

وتفقد "منيع"، استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ عدد 52 عمارة لمحدودي الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ضمن المرحلة الرابعة شرق حي الأندلس بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة نموذج غرفتين و صالة كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي "، والأعمال الجارية بمشروع حى النرجس لـ 298 عمارة نموذج 3 غرف و صالة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق.



مشروع سكن كل المصريين

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم متابعة استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ عدد 98 عمارة ضمن مشروع سكن كل المصريين بشرق حي الأندلس بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، موجهاً مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة .