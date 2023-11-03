اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 10:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا بمديريات الجيزة والفيوم وأسوان والبحيرة وسوهاج

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 09:00 ص
الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا بمديريات الجيزة والفيوم وأسوان والبحيرة وسوهاج مسجد - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الاوقاف، افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023م، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  ( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (201) مليون جنيه.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس 
2. مسجد المنشية – بندر الفيوم
3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق 
4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا
 
مديرية أوقاف أسوان 
م المسجد وعنوانه
5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو
6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي 
7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو
 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
8. مسجد عادل صالح  -  قرية قميحة – ايتاي البارود
9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
11. مسجد طلمبات تروجى -  سيدي غازي -  كفر الدوار
 
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي
13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط
 
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر
 
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة
 
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
 مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية
 






وزارة الاوقاف

يوم الجمعة

صلاة الجمعة

افتتاح مساجد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة