وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار،مضيفا أن تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص، أى إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار .

يشار إلى أنه في 12 أكتوبر، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئيا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص. موضحا أن الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين .