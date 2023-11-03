الأطباء العرب يدشن الرابطة العربية لمكافحة العدوى

كتب وليد عبد السلام

أعلن اتحاد الأطباء العرب تدشين "الرابطة العربية لمكافحة العدوى"، والتى كان من المقرر أن يحضر إطلاقها، عدد من ممثلي الدول العربية في مجال مكافحة العدوى لكن أحداث غزة حالت دون حضورهم.

وقال الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أن الرابطة العربية لمكافحة العدوى ستكون منصة هامة لتبادل المعلومات ومعرفة المستجدات المتعلقة بمجال مكافحة العدوى، لاسيما وأن هناك تباين في الأنظمة الصحية بالدول العربية، مضيفة "من الهام جدا أن يكون لدينا قاعدة بيانات خاصة بالرابطة، غير بيانات الروابط العالمية.

وأضاف : نستهدف التكامل بين كل التخصصات ذات الصلة مثل الحوكمة الإكلينيكية، وإدارة المخاطر، وجودة الرعاية الصحية لتحقيق سلامة المريض، وتقديم رعاية صحية آمنة.

وتابع : نسعى لتعزيز المهارات والمعايير الخاصة بمنع ومكافحة العدوي، وترصد العدوي وتحليل وعرض البيانات، وتحديات الأمراض المعدية ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وإدارة المخاطر الحيوية.

وقال الدكتور أسامة رسلان، نتعاون مع مكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والمعهد العربي للتنمية المهنية والمستدامة «معتمد وذلك للوصول الي أفضل سبل لدعم مجال مكافحة العدوى».

وقال : تم تكريم عدد من الخريجين المميزين من خريجي "الدبلوم المهني لمكافحة العدوى"، والذى يمنحه المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة والذين كان لهم إنجازات مميزة على المستوى المحلي والاقليمي في مجال منع ومكافحة العدوى.

وأضاف : قمنا بوضع أول برنامج علمي متقدم متخصص في إدارة المخاطر الحيوية، وهو "الدبلوم المهني لإدارة المخاطر الحيوية " الذي يمنحه المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة بالتعاون مع الجمعية المصرية لمكافحة العدوى والمركز الطبي لجامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.