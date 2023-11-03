الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية ، لافته إلى أن البلاد شهدت فى الصباح الباكر شبورة مائية كانت كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الجمعة، طقسا مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

و يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24.