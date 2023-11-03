استطلاع: آراء إيجابية لغالبية البريطانيين حول تأثير الهجرة رغم موقف الحكومة

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع أكاديمي أن غالبية الجمهور البريطاني لديهم الآن آراء إيجابية حول تأثير الهجرة على المملكة المتحدة، على الرغم من الخطاب السياسي المكثف المحيط بهذه القضية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت دراسة المسح الاجتماعي الأوروبي، التي أخذت عينات من المواقف كل عامين منذ عام 2001، إن وجهات النظر البريطانية بشأن الهجرة وتأثيرها الاقتصادي والثقافي شهدت "تحولاً كاملاً" على مدى العقدين الماضيين، وأصبحت أكثر إيجابية بشكل ملحوظ بعد عام 2016.

وطلب الاستطلاع من الأشخاص أن يرتبوا من أصل 10 ما إذا كانت الهجرة سيئة أو جيدة للاقتصاد، وما إذا كانت الحياة الثقافية قد تم تقويضها أو إثراءها، وما إذا كانت تجعل البلاد مكانًا أفضل أو أسوأ للعيش فيه، مع كون الرقم 10 هو الأكثر إيجابية.

ويُظهر أحدث استطلاع للرأي لعام 2022 أنه لأول مرة يعتقد غالبية المشاركين أن الهجرة كانت إيجابية للغاية بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة (59%في المرتبة بين السابعة والعاشرة)، وأغنت الحياة الثقافية في البلاد (58%)، وجعلت البلاد مكان أفضل للعيش فيه (56%).

في عام 2002، كان 17% فقط إيجابيين جدًا بشأن الفوائد الاقتصادية، ويعتقد 33% أنها تثري ثقافيًا، ويعتقد 20% أنها تجعل المملكة المتحدة مكانًا أفضل للعيش بينما كانت النسب فى 2016 44%، 46%، 39% على التوالي.

على الرغم من تعهد الحكومة بالحد من الهجرة، وادعاء أعضاء البرلمان بانتظام أن الحد من التدفق الصافي للمهاجرين هو قضية حاسمة بالنسبة للناخبين في المملكة المتحدة، إلا أن الاستطلاع يشير إلى أن المواقف العامة قد تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وهي أكثر إيجابية بكثير مما يفترض السياسيون

وقال ألون همفري، من المركز الوطني للبحوث الاجتماعية، الذي ساعد في تنسيق الاستطلاع: "يبدو أن قضية الهجرة من المرجح أن تظل على الصفحات الأولى لبعض الوقت، ويمكن أن تصبح ساحة معركة رئيسية في الانتخابات العامة المقبلة". . ومع ذلك، فمن الواضح أن الناس في بريطانيا أصبحوا أكثر إيجابية في مواقفهم تجاه الهجرة، وبشكل عام، أصبحوا ينظرون إليها الآن في ضوء إيجابي".

في مايو من هذا العام، وعد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بخفض أعداد الهجرة بعد تعرضه لانتقادات شديدة من نواب حزب المحافظين عندما أظهرت أحدث الأرقام الرسمية لعام 2022 أن إجمالي الهجرة بلغ مستويات قياسية.