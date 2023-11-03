وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب إبراهيم زايد (29 عاما) خلال مواجهات في مخيم "قلنديا"، ما أسفر عن إصابته بعدة رصاصات في الصدر، استشهد على إثرها، كما أصيب شاب آخر برصاصة في البطن فى مخيم "قلنديا" ووصف الأطباء حالته بـ "الخطيرة".

وأعلنت مصادر طبية في "جنين" استشهاد شاب جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه، ما يرفع عدد الشهداء بالمدينة ومخيمها إلى خمسة منذ منتصف الليل، إضافة إلى شهيدين بمخيم "الفوار" بالخليل جنوبا، وشاب استشهد متأثرا بجروح خطيرة كان قد أصيب بها من الاحتلال قبل يومين في "نابلس".