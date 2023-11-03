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ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ9227 شهيدا و23 ألفا و516 مصابا

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 01:00 م
ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ9227 شهيدا و23 ألفا و516 مصابا شهداء غزه - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 9227 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفاع عدد المصابين إلى 23516 .

وناشدت وزارة الصحة في غزة، كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى القطاع.

وفي اليوم الـ28 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها شنت سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، في وقت أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة، مما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ بدء التوغل البري إلى 24.

 

 

 

 







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